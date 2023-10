Gila ha chiesto la cessione: il possibile sostituto

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO GILA - Arrivato in biancoceleste lo scorso anno dal Real Madrid, Mario Gila non è mai riuscito a ripagare le aspettative di tifosi e società. Secondo Il Messaggero, viste le zero presenze stagionali, lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione. Il centrale sarebbe potuto partire già in estate, ma per motivi puramente numerici Sarri aveva bloccato tutto.

Lazio, Gila verso l'addio: pronto il sostituto

Le squadre pronte ad accogliere Gila non mancano: pochi mesi fa si erano fatte avanti Verona, Espanyol e Rayo Vallecano. In caso di addio, la Lazio potrebbe andare su Gabriele Guarino, classe 2004 dell'Empoli che piace a Sarri da tempo.