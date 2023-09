Guercini, Ag. FIFA: "Lazio, c'è tempo per recuperare! Ma manca un difensore"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO STEFANO GUERCINI INTERVISTA - All'Hotel Hilton di Roma è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews.eu il procuratore sportivo Stefano Guercini. In particolare si è pronunciato sulle prime due partite della Lazio e sul calciomercato.

Lazio, le parole in esclusiva di Stefano Guercini

La Lazio è partita con due sconfitte: che squadra ha visto? Cosa pensa di queste prime uscite?

"Io ho visto la Lazio in amichevole e nel memorial a Latina per Vincenzo D'Amico e mi ha fatto un'enorme impressione, mi sono piaciuti anche i nuovi. Pensavo avesse nelle corde un sistema di gioco già ampiamente oliato, ovvero quello di Sarri. Invece ho visto che la tenuta mentale non è stata all'altezza di ciò che ha prodotto nel campionato scorso e nel pre campionato. Quindi il gap che si è prodotto in queste due giornate sicuramente è inaspettato per quanto riguarda ciò che è stata prodotto precedentemente. Credo che la Lazio per struttura e qualità di gioco ha le carte in regola per recuperare. Ovviamente se le prime in classifica vanno con questo ritmo è complicato, io credo però che la Lazio tra quelle in difficoltà ha più soluzioni immediate per poter risalire la china".

Quest'anno la Lazio giocherà la Champions League. Fino a che punto può arrivare? Crede sia una squadra attrezzata e completa per sostenere le tre competizioni?

"Prima di dare un parere aspettiamo i sorteggi. La Lazio rispetto alle altri partecipanti credo sia la meno attrezzata probabilmente da questo punto di vista, considerando anche le altre italiane che hanno un numero elevato di calciatori pronti e una dose di esperienza importante. La Lazio su questo deve ancora strutturarsi. Se il girone sarà accessibile, proprio in virtù del gioco e delle invenzioni di Luis Alberto, sperando naturalmente che Immobile possa consolidarsi, la Lazio può avere le possibilità per raggiungere la fase successiva".

Ultime ore di calciomercato: cosa manca alla Lazio? Si aspetta un altro acquisto, magari in difesa?

"Credo che la Lazio debba comprare un difensore. Non so se per una richiesta o necessità dell'allenatore o della società. La Lazio, proprio per tutto ciò che abbiamo detto prima, ha bisogno di un ulteriore difensore secondo me. Poi chiaramente tra desiderarlo e farlo arrivare, ce ne passa. Secondo me quest'anno c'è un mercato di svincolati importante, appetitoso, da cui attingere dalle 20:01 di domani sera".

Andrea Castellano