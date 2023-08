Sorteggi Champions League 2023 2024: date, orari, dove vederli

Tempo di lettura: < 1 minuto

La Champions League è la competizione europea più importante del panorama calcistico internazionale. "Sorella maggiore" dell'Europa League, ogni anno vede come protagoniste le più prestigiose società calcistiche. Per la stagione 2023-2024, anche la Lazio parteciperà alla Champions, grazie al secondo posto ottenuto in classifica nella stagione 2022-2023.

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League 2023 2024?

Il 31 agosto 2023 ci saranno i sorteggi della Champions League. Al termine del sorteggio, si scopriranno i nuovi gironi e le società conosceranno le proprie avversarie europee. La squadra di Maurizio Sarri è stata inserita in terza fascia, insieme al Milan. Prima fascia per il Napoli, seconda per l'Inter dell'ex allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi.

Le fasce del sorteggio di Champions: in che fascia si trova la Lazio?

PRIMA fascia: Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord.

SECONDA fascia: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

TERZA fascia: Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa. Le ultime quattro squadre verranno determinate dai risultati dei preliminari

QUARTA fascia: Lens, Union Berlino. Le ultime sei squadre verranno determinate dai risultati dei preliminari

Dove vedere il sorteggio in TV?

Il sorteggio di Champions League, in programma, verrà trasmesso in diretta da Sky Sport e Mediaset (canale ancora da definire).