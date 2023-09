Gli stipendi della rosa biancoceleste 2023 2024: tutte le cifre

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO STIPENDI 2023 2024 - Il calciomercato è finito, almeno in Italia, e sono diversi i nuovi arrivati a Formello. Quattro arrivi a titolo definitivo (Castellanos, Isaksen, Kamada e Guendouzi) e tre in prestito (Rovella, Sepe e Pellegrini): questo il bilancio della Lazio in entrata. Sono stati parecchi anche gli addii, tra scadenze dei contratti, prestiti e cessioni, su tutte quella di Milinkovic-Savic. In virtù di tutti questi cambiamenti, la testata giornalistica Calcio e Finanza ha fatto un elenco degli stipendi di tutta la rosa biancoceleste per la stagione 2023/24. Lotito dovrà pagare un totale di 47 milioni netti ai propri giocatori, 81,1 lordi (la scorsa stagione erano 40,5 netti e 70 lordi). I più pagati risultano essere Ciro Immobile e Luis Alberto: di seguito la lista completa.

Stipendi Lazio 2023 2024: la lista completa