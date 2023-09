Galatasaray, Vecino resta alla Lazio: contatti ufficiali per Ndombele

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VECINO NDOMBELE GALATASARAY - Matias Vecino resta alla Lazio. L'uruguagio è stato molto vicino a trasferirsi al Galatasaray, tanto che, come scritto dal Corriere dello Sport, sarebbe dovuto arrivare alle 11:00 di ieri, 4 settembre 2023, a Istanbul. Decisiva per la permanenza del giocatore è stata la volontà di Sarri, contrario a privarsi di una pedina preziosa, viste le tre competizioni da affrontare. A dare ulteriore conferma, inoltre, c'è il probabile di Tanguy Ndombele in Turchia, per il quale, come confermato dal club giallorosso, ci sono stati dei colloqui ufficiali con il Tottenham.