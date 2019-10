TARE LAZIO TORINO – A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Torino, valido per la decima giornata di campionato, il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Dobbiamo fare bene”

“Gol dal centrocampo? Si, penso siano importanti, ma è fondamentale giocare come contro il Celtic e come fatto a Firenze. Se giochiamo e interpretiamo le gare in quel modo possiamo toglierci soddisfazioni”.