Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SERIE A – La Lazio nelle prime quattordici giornate di campionato sembra un’altra squadra a confronto di quella dello scorso anno. Gli infortuni hanno avuto un ruolo da protagonista in questo inizio stagione. Il ruolo dei quinti è quello più colpito e in difficoltà. Le assenze di Senad Lulic e Mohamed Fares obbligano Simone Inzaghi a forzare Adam Marusic nella fascia di sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, il dato preoccupante riguarda il numero di cross sbagliati dal club capitolino, il peggiore della Serie A(118).

La classifica dei cross sbagliati

Lazio 118

Sampdoria 110

Inter 107

Udinese 103

Hellas Verona 103

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.