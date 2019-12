Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE – La vittoria in Europa League contro il Cluj ha riacceso le speranze della Lazio di approdare ai sedicesimi. Inzaghi, però, punta anche a consolidare il terzo posto in campionato. Tra pochi minuti, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno l’Udinese per il match valido per la quattordicesima giornata di campionato. Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio è intervenuto Nestorovski. Il centravanti in forza ai friulani ha parlato così.

Le intenzioni dell’Udinese

“La sconfitta contro la Sampdoria non la meritavamo. Siamo venuti a Roma per vincere, non per difenderci.”

La chiave per vincere

“Siamo una squadra molto fisica, anche se io sono il meno forte fisicamente. Oltre all’agonismo abbiamo dalla nostra anche tanta qualità. I miei compagni sanno giocare con la palla.”