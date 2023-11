Grassadonia: "Arrabbiato? no, hanno dato tutto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN GRASSADONIA -La Lazio Women, dopo un ottimo inizio, ha incassato la prima sconfitta della stagione, contro il Cesena. Ecco le parole del tecnico Grassadonia, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

Lazio Women - Cesena 0-2, le parole di Grassadonia

"Arrabbiato no, le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. È stata una partita tosta contro una squadra che è venuta qui a fare la partita, prevalentemente a chiudersi e ripartire. Hanno sfruttato bene il primo episodio, abbiamo sicuramente commesso degli errori sui due gol subiti. Non abbiamo capitalizzato le occasioni che abbiamo sfruttato, c’è stata anche una traversa importante con Palombi. Potevamo arrivare al pareggio perché nel secondo tempo loro hanno passato la metà campo sul gol che hanno fatto e quindi si sono chiuse. Hanno fatto battaglia, le ragazze si sono impegnate. Non siamo riusciti a trovare la via del gol, poi chiaramente la partita va avanti e ci siamo innervosite però niente processi. Siamo neanche a un terzo del campionato e ripartiremo con grande spirito".

Su Popodinova

"Non mi piace parlare delle assenti, Popadinova è infortunata, lo è stata altre volte. La squadra ha fatto sempre bene, chi ha giocato ha dato il massimo. Cosa può insegnare? Tutte le partite vanno giocate, la squadra ripeto ha avuto un impatto alla gara giusto perché sapevamo l’importanza e che avremmo affrontato una squadra che viene da sei vittorie consecutive. Sono state più brave loro, gli facciamo i complimenti. Domenica ripartiamo, non è il caso di fare drammi ma di analizzare con grande equilibrio la sconfitta e di lavorare sugli errori".