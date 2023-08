Lecce - Lazio, sold-out il settore ospiti per la prima in trasferta

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LAZIO SETTORE OSPITI - La prima di campionato contro il Lecce è alle porte e il popolo biancoceleste ha risposto presente. Come scrive Il Messaggero infatti, i 1075 tagliandi del settore ospiti messi in vendita ieri, 14 agosto 2023, sono andati esauriti dopo appena 20 minuti. I supporters presenti però saranno ancora di più, in quanto è probabile che, come accaduto in passato, siano stati acquistati dei biglietti anche nei settori adiacenti a quello dedicato ai laziali. Una risposta importante, ma che non sorprende visto il sostegno dimostrato dai tifosi della Lazio in tutti gli stadi d'Italia già nella scorsa stagione.