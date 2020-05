Tempo di lettura: < 1 minuto

GARGANO LAZIO – L’ex centrocampista del Napoli, Walter Gargano, ha parlato così della lotta scudetto e della Lazio ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole.

Le parole di Gargano

“Ho il sospetto che quest’anno lo scudetto lo vinca la Lazio, che gioca bene e dà l’impressione di essere una squadra compatta, un gruppo forte dentro. Il Napoli è in ritardo ma ha qualità per recuperare e giocarsela per chiudere bene la stagione”.

