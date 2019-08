RITIRO LAZIO MARIENFELD – Dopo le vittorie in amichevole contro il Bournemouth ed il Paderborn, la Lazio in mattinata è sbarcata a Marienfeld per dare inizio alla seconda parte della preparazione estiva pre stagionale. Gli uomini di Inzaghi tornano ad allenarsi, dopo una fase di stretching coordinata dal prof Ripert. Lazionews.eu segue l’allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Termina la seduta di Marienfeld. Dopo una prima parte di stretching, gli uomini di Inzaghi hanno lavorato sulla tattica. Poi, allo scadere dell’allenamento, la partitella a metà campo che ha visto i gol di Milinkovic, Adekanye ed il solito Correa.

🔵 I blu vincono la partitella 2-1, decisivo il raddoppio di @tucu_correa pic.twitter.com/rt5BPdJcYM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 4, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Riscaldamento tecnico per gli uomini di Inzaghi, con una partitella a metà campo.

🔥 Ora un po’ di riscaldamento tecnico pic.twitter.com/dok2i7yRMj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 4, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Ci siamo, inizia il primo allenamento estivo in terra tedesca. Seduta di scarico per i biancocelesti dopo le due amichevoli internazionali: in campo Strakosha, Acerbi, Radu, Vavro, Minkovic, Lazzari, Cataldi, Berisha, Jony, Immobile e Leiva, rientrato dopo il lieve infortunio. Out Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace, Lulic.