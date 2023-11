Champions League, Lazio - Feyenoord 1-0: Immobile per la vittoria!

Tempo di lettura: 5 minuti

LAZIO FEYENOORD CRONACA TABELLINO -Il Bologna in Serie A distrugge l'entusiasmo della Lazio dopo la vittoria all'ultimo minuto contro la Fiorentina. Ora però, è tempo di guardare avanti, è di nuovo il momento della Champions League. Gli uomini stanno per affrontare di nuovo il Feyenoord per il ritorno, e proveranno a rivendicare la sconfitta in trasferta. Ecco di seguito la cronaca live del match ed il tabellino.

Lazio - Feyenoord, la cronaca live del match

Secondo tempo

90+7' Fischia tre volte Marciniak! un po' in ritardo perché ha recuperato dei secondi persi. Finisce 1-0 all'Olimpico! la Lazio batte il Feyenoord in Champions League grazie al gol tanto desiderato del capitano Ciro Immobile e sale a quota 7 punti nel girone!

90+7' Provedel salva la Lazio all'ultimo secondo!

90+7' Anche la panchina della Lazio soffre, viene ammonito un componente dello staff di Sarri.

90+5' Ammonito anche Luca Pellegrini che ha perso tempo nella rimessa.

90+5' La Lazio poteva chiuderla in ripartenza con Castellanos, ma calcia alto, con deviazione. Ora respira la Lazio

90+3' Ora la Lazio raggruppa tutte le sue forze per resistere all'attacco del Feyenoord che ci sta provando in tutti i modi.

90' L'arbitro Marciniak ora comunica i 6 minuti di recupero. Minuti che si allungheranno perché Provedel è ancora a terra a seguito di uno scontro di gioco.

90' Il Feyenoord ora è pericoloso, Guendouzi salva la Lazio in angolo.

86' Attimi di paura, perché il 10 della Lazio ha alzato la mano ed è uscito momentaneamente dal campo. Ma mister Sarri ha finito i cambi. Lo spagnolo quindi, rientra ma deve fare attenzione ora a non peggiorare la situazione

85' Ancora stop, perché stavolta è Luis Alberto a terra: si tocca il flessore

79' Non molla la Lazio e prova ad attaccare sulla sinistra la Lazio con Castellanos: crossa a cercare Pedro al centro, ma trova le mani di Bijlow.

76' I ritmi si alzano ancora, la Lazio vuole provare ad approfittare degli spazi per raddoppiare. Sarri quindi decide di cambiare ancora, per l'ultima volta: escono Vecino e Hysaj, entrano Rovella e Pellegrini

74' Arrivano i primi cambi anche per Slot: entrano Jahanbakhsh e Ivanusec, escono di Trauner e Paixao.

73' Grande ripartenza della Lazio con Luis Alberto, l'azione viene fermata subito però da un fallo di Castellanos.

72' Geertruida mette in mezzo per Gimenez, ma c'è Patric che, con un piccolo brivido, mette in angolo.

68' Ammonito anche Matìas Vecino, che spende bene il fallo per impedire il contropiede del Feyenoord. Salterà però il match contro il Celtic

67' Gimenez sbaglia di pochissimo sul cross di Paixao. L'argentino la spizza di testa ma si salva Provedel perché la palla finisce fuori.

64' Bellissima azione della Lazio che parte con Luis Alberto a servire Felipe Anderson al limite dell'area. Il brasiliano allarga per Guendouzi sulla destra. Il francese poi, imbuca per Castellanos ma viene anticipato in calcio d'angolo. Crescono sempre di più i ritmi all'Olimpico.

62' Pronti nuovi cambi per la Lazio: sta entrando Pedro al posto di Zaccagni. Entra anche Castellanos al posto del capitano Ciro Immobile

57' Calcia Hancko sulla barriera e si salva la Lazio

56' Sbaglia il rinvio Provedel, che regala la palla al Feyenoord al limite dell'area di rigore. L'azione poi finisce con il fallo di Zaccagni e la punizione pericolosa a favore degli olandesi

53' Arriva la prima sostituzione per la Lazio: esce Kamada ed entra Guendouzi.

50' Patric non allontana bene la palla crossata al centro dal Feyenoord, tira Paixao, ma si salva la Lazio sempre con il numero 4 in calcio d'angolo

49' Felipe Anderson prova a servire Lazzari sull'esterno, che crossa, ma la palla finisce direttamente tra le mani di Bijlow.

48' Vecino perde palla a centrocampo e ne approfitta Wieffer, il tiro viene murato da Romagnoli.

47' Ora la Lazio non deve perdere la concentrazione. I ritmi rimangono alti all'Olimpico e il Feyenoord non molla.

45' Fischia Marciniak, si riparte allo stadio Olimpico per il secondo tempo di Lazio - Feyenoord. Biancocelesti momentaneamente in vantaggio con il gol di Ciro Immobile.

Primo tempo

45+5' Fischia Marciniak dopo qualche secondo in più a causa del gol di Immobile. Finisce il primo tempo ed è in vantaggio la Lazio all'Olimpico!

45+4' Grandissima palla di Kamada che prova a mandare Immobile in porta per il raddoppio. Angolo per la Lazio, che stava per essere trasformato in gol da Romagnoli.

45+1' GOAAAALLLL LAZIO! segna Ciro Immobile! il capitano fa 10 gol in Champions League e 200 gol con la maglia della Lazio! Geertruida tiene in gioco il numero 17, che non sbaglia sul tiro di Felipe Anderson! 1-0 all'Olimpico.

45' L'arbitro Marciniak dichiara 4 minuti di recupero, corposi a causa dei tanti stop della partita.

44' Vecino evita il peggio, spazzando una palla messa in mezzo da Paixao.

41' Ora la Lazio soffre un po' ed alza il ritmo il Feyenoord.

38' Ora Immobile a terra per un calcio sullo stomaco. Entrano fortissimo i giocatori del Feyenoord

35' Il Feyenoord ora cresce e spaventa la Lazio con una bellissima azione ed il tiro finale di Paixao che finisce fuori di poco.

30' Grande parata di Provedel! sempre Gimenez, e sempre il numero 94 a salvare la porta della Lazio sul tiro perfetto in diagonale dell'argentino.

28' La Lazio ora prova a ripartire e lo fa con un altro corner. I biancocelesti assediano l'area di rigore e spingono. Ancora nessuna azione da gol concreta

24' I ritmi rimangono alti all'Olimpico. Le due squadre provano a rubarsi palla e a tenere il pallino di gioco.

20' Niente da fare per Nieuwkoop che esce in barella. Al suo posto Trauner. Si riprende a giocare e lo fa subito la Lazio con un calcio d'angolo.

19' Ancora fermo a terra Nieuwkoop con le mani sul volto. Il taglio sul sopracciglio è stato immediato. Ci saranno probabilmente tanti minuti di recupero.

16' Bruttissimo anche l'incidente per Nieuwkoop, che arriva in corsa di testa e si scontra con Hysaj . Ha avuto la peggio il giocatore del Feyenoord, sanguinante a terra.

14' Niente di grave per il numero 20 di Maurizio Sarri. Si rialza e torna in campo immediatamente per proseguire la gara.

13' Bruttissimo incidente per Zaccagni. Appoggia male la gamba in corsa e rimane a terra dolorante al ginocchio. Si rialza piano e prova a recuperare.

10' Bellissimo dribbling di Kamada che irrompe in area di rigore e serve al centro, ma Immobile è troppo avanti e la palla torna in possesso del Feyenoord. L'Olimpico ora si accende.

7' Azione pericolosa della Lazio! Zaccagni lancia Immobile, la palla finisce a Felipe Anderson. Hartman poi travolge il numero 7 in area di rigore e lascia il dubbio ai giocatori della Lazio. Non c'è nulla per l'arbitro Marciniak

4' Inizio forte per il match all'Olimpico. Il Feyenoord prova a rendersi pericolosa con il solito Gimenez, ma i biancocelesti non lasciano molto spazio e ripartono fortissimo: Luis Alberto ruba palla e ripparte insieme a Felipe Anderson e Kmamada. L'azione della Lazio si conclude con un calcio d'angolo, palla messa poi fuori da Vecino di testa.

2' Dopo nemmeno 60 secondi, il primo giallo del match, lo prende Nieuwkoop, che ha trattenuto Zaccagni in corsa verso la porta.

1' Fischio d'inizio all'Olimpico, si parte! comincia Lazio - Feyenoord.

Lazio - Feyenoord, il tabellino del match

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj(76' Pellegrini); Kamada(53' Guendouzi), Vecino(76' Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile(62' Castellanos), Zaccagni(62' Pedro). All.: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop(20'Trauner; 74' Jahanbakhsh) , Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki(80' Ueda), Timber(80' Milambo); Stengs, Gimenez, Paixao(74' Ivanusec). All.: Slot.

NOTE

Arbitro: Sig. Marciniak

Marcatori: 45+1' Immobile(L)

Ammoniti: 2' Nieuwkoop (F); 69' Vecino(L); 70' Zerrouki(F); 77' Wieffer (F);

Espulsi: \\

Recupero: \\

Benedetta Scatena