Lionel Messi vince il suo ottavo Pallone d'Oro: terzo Haaland

MESSI PALLONE D'ORO - Lionel Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. L'argentino è il successore di Karim Benzema come miglior giocatore nell'anno 2023. Al secondo posto Kylian Mbappé, mentre chiude il podio Erling Haaland. Quarto De Bryune e quinto colui che ha deciso la finale di Champions League, Rodri.

Leo Messi ha vinto ancora una volta il Pallone d'Oro e continua a scrivere la storia del calcio. Come nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2015, nel 2019, nel 2021. Il calciatore argentino corona un'annata nella quale ha messo a segno 46 gol, col passaggio in MLS che ne ha segnato un'altra, gloriosa tappa. Per la prima volta un esponente del campionato americano vince il più ambito e prestigioso premio individuale del mondo del calcio. Ciò che non cambia, è il protagonista.