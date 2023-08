Serie A, Lecce 2-1 Lazio: biancocelesti sconfitti alla prima di campionato

Tempo di lettura: 3 minuti

LECCE LAZIO SERIE A - La Lazio torna in campo per la prima partita del campionato di Serie A 2023-24, e lo fa contro il Lecce di D’Aversa. Dopo una lunga gestione della partita con tanto di vantaggio di Ciro Immobile, la squadra di Sarri esce sconfitta alla prima di campionato, rimontata ancora una volta a Via del Mare per 2-1

Lecce-Lazio, la cronaca del match

Primo tempo

1’ Il match a Lecce inizia con il minuto di silenzio per ricordare Carlo Mazzone. E subito fischio d’inizio a Via del Mare! Inizia la prima partita di questa stagione 2023-24 di Serie A. Inizia Lecce-Lazio. Primi minuti intensi per entrambe le squadre, che provando a spingere. Dopo 5 minuti, la squadra di Sarri prova a fare la partita e a tenere il pallino di gioco. I ragazzi di D’Aversa non mollano.

10’ Prima occasione accesa del match, la Lazio crea un’ottima situazione, Lazzari torna da Luis Alberto che imbuca la palla per Immobile in area. Ma non riesce a trattenerla e va sicuro Falcone

11’ Brivido anche per la Lazio, il Lecce risponde subito con Almqvist che appoggia per Strefezza. Il numero 27 tira ma la palla finisce di poco fuori

12’ Provedel protagonista, para un tiro di Banda che, saltato Lazzari a sinistra, aggancia benissimo il pallone, ma poi lo spedisce nelle mani del numero 94 biancoceleste.

Goal Lazio!

Goal Lazio! Passano solo 25 minuti per la prima imbucata di Luis Alberto di esterno rasoterra per Ciro Immobile! Affondo della Lazio che trova il gol al primo tiro in porta del match. Sesto gol alla prima gara di campionato per il capitano bianccoeleste. In vantaggio la squadra di Sarri.

33’ Il Lecce prova a reagire ma la Lazio non lascia tanti spazi

36’ I biancocelesti spingono con Luis Alberto che ha provato a servire Kamada

39’ Nell’uno contro uno inarrestabile Zaccagni che va al tiro, sulla ribattuta di Baschirotto, Felipe Anderson serve Ciro Immobile che non colpisce bene. Il risultato rimane sullo 0-1.

45’ Finisce il primo tempo senza recupero per l’arbitro Dionisi. La Lazio rimane in vantaggio

Secondo tempo

45’ Ricomincia il match tra Lecce e Lazio a Via del Mare. I giallorossi cominciano forte con il possesso palla in area di rigore della Lazio. Dopo il tiro alto di Ramadani, Cataldi consegna una punizione al limite dell’area alla squadra di D’Aversa con un fallo su Rafia. Ma il tiro di Strefezza termina sulla barriera.

Occasione Lazio!

La Lazio sfiora il gol al 53’! Bellissima palla di Ciro Immobile sulla corsa di Felipe Anderson che, si trova davanti la porta con il pallone, ma tira di poco fuori. Sarebbe stata comunque da valutare la posizione del brasiliano.

55' Primi cambi per Sarri: fuori Kamada, dentro Vecino; fuori Felipe Anderson, dentro Isaksen, pronto per il suo esordio

63’ Il Lecce rimane in partita ed è ancora pericoloso con Banda che, veloce a sinistra, non riesce a concludere. Passa a palla a Rafia che tenta il tiro da fuori, murato da Romagnoli

64’ Arrivano i primi cambi anche per il Lecce

65’ Il Lecce intimorisce ancora la Lazio con più occasioni in pochi minuti. La Lazio per il momento tiene bene in difesa

69’ La Lazio adesso soffre il pressing continuo della squadra giallorossa

70’ Isaksen prende il primo giallo della stagione della Lazio. Nel frattempo Maurizio Sarri decide di effettuare altri due cambi: fuori Lazzari e Zaccagni, dentro Pellegrini e Pedro.

78’ la squadra di D’Aversa continua a mettere in difficoltà la Lazio dietro, che aveva iniziato il match con il controllo del campo

81’ Pongracic causa un fallo quasi al limite dell’area e regala una preziosa punizione alla Lazio. Luis Alberto cerca la porta ma spedisce alto

Doppia occasione Lazio!

81’ Dopo un periodo di assenza, la Lazio sfiora il gol! occasione di raddoppio per la squadra di Sarri. Prima Immobile con il tiro, su appoggio di Pedro, deviato da Falcone.

85’ Pareggia il Lecce con gol di Almqvist

86’ Va in vantaggio il Lecce dopo un minto e mezzo dopo il primo gol con Di Francesco

90’ L’arbitro dichiara 6 minuti di recupero

96’ Finisce così il match a Via del Mare. Vince il Lecce per 2-1.

Lecce-Lazio, il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey(64’ Kaba), Baschirotto, Pongracic, Dorgu(64’ Gallo); Rafia(64’ Blin), Ramadani, Gonzalez( 82’ Burnete); Almqvist, Strefezza, Banda(77’ Di Francesco). A disp. Brancolini, Borbei, Smajlovic, Dermaku, Lemmens, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Gallo, Blin, Kaba, Di Francesco, Voelkerling, Burnete All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari(71’ Pellegrini), Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada(55’ Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson(55’ Isaksen), Immobile, Zaccagni(71’ Pedro). A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. All. Sarri.

Arbitro: sig. Dionisi

Marcatori: 25’ Immobile (LA); 85’ Almqvist (LE); 87’ Di Francesco (LE)

Ammonizioni: 68’ Strefezza (LE); 70’ Isaksen (LA); 80’ Pongracic (LE)

Espulsioni: \\

Minuti di Recupero: 0’ \ 6’