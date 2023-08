La MOVIOLA di Lecce - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MOVIOLA LECCE LAZIO - La Lazio inizia la sua Serie A 2023-2024 affrontando il Lecce al Via del Mare. L'arbitro designato per questa gara è Federico Dionisi della sezione di La Spezia. Analizziamo di seguito le scelte sue e dei suoi collaboratori attraverso la moviola del match.

Primo tempo

Inizia il match al Via del Mare di Lecce. Parte la Serie A della Lazio!

7' - Felipe Anderson supera Gonzalez con un tunnel, ma poi secondo Federico Dionisi ha commesso fallo.

14' - Scontro duro tra Kamada e Dorgu. L'arbitro ravvisa fallo del giapponese, punizione per il Lecce.

23' - Altro fallo fischiato da Dionisi a Kamada.

26' - 0-1 LAZIO! VANTAGGIO BIANCOCELESTE! Luis Alberto parte in posizione regolare, imbuca la difesa del Lecce e appoggia per Immobile, che al primo tiro in porta trova la rete! Sesto anno consecutivo in cui segna all'esordio il numero 17!

45'- Termina il primo tempo, Lazio avanti 0-1 sul Lecce grazie alla rete di Immobile. Poche decisioni da prendere per Dionisi in un match tutto sommato pulito, senza molti falli.

Secondo tempo

46' - Inizia la ripresa al Via del Mare, si riparte dallo 0-1 in favore della Lazio.

51' - Cataldi si fa soffiare la sfera e colpisce rafia, che cade a terra. Dionisi fischia punizione dal limite per il Lecce.

68' - Ammonito Strefezza per proteste, primo cartellino giallo della gara.

71' - Giallo anche per Isaksen, che entra in ritardo su Ramadani. Primo ammonito anche tra le fila della Lazio.

80' - Ammonito Joan Gonzalez per un fallo su Isaksen, che lo aveva bruciato in velocità.

81' - Giallo anche per Pongracic, che trattiene Luis Alberto e allunga a tre la lista degli ammoniti tra le fila del Lecce.

83' - Palo di Immobile! Il bomber di Torre Annunziata riceve da Pedro e colpisce il legno, Lazio vicinissima al raddoppio!

85' - Pareggio del Lecce! Gallo mette dietro una palla per Almqvist, che da fuori area scaglia un sinistro che si infila in rete. 1-1.

87' - 2-1 Lecce. Federico di Francesco, appena entrato, trova la stoccata vincente infilando alle spalle di Provedel. Non sono passati nemmeno due minuti dal pareggio che la Lazio va sotto.

90' - L'arbitro Dionisi segnala sei minuti di recupero.

94' - Almqvist salta Luca Pellegrini, che entra in ritardo e rimedia un cartellino giallo. Secondo ammonito nella Lazio dopo Isaksen.

96' - Finisce 2-1 per il Lecce, che rimonta in due minuti la Lazio e conquista i primi tre punti del suo campionato. Match senza particolari grattacapi per l'arbitro Dionisi, che chiude la gara con cinque ammonizioni date.