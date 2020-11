Tempo di lettura: < 1 minuto

LOPEZ LAZIO INTERVISTA – All’indomani della brutta sconfitta contro l’Udinese, la Lazio non ha perso tempo e ha iniziato subito a preparare la gara di mercoledì contro il Borussia Dortmund. La sfida vale il primo posto nel girone F che significherebbe approdare agli ottavi e sfidare una seconda di un altro girone. Inzaghi non vuole lasciarsi scappare l’occasione ghiotta e i recuperi di pedine importanti fanno ben sperare. Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio, Antonio Lopez ha parlato della sconfitta di ieri e della chiave per vincere in Germania. Le sue parole.

La caduta casalinga

“Ho visto proprio la differenza di passo, la Lazio era proprio sulle gambe, non riusciva ad avere quella decisione per affrontare gli avversari. Aspetto mentale, sì, ma anche fisico. È un peccato perché era sulla scia giusta, e con una vittoria avrebbe occupato una posizione eccezionale in classifica. Sconfitte delle squadre impegnate in Champions? Non è una coincidenza, ma una realtà. Ci possiamo consolare pensando che anche le altre non hanno trascorso una domenica felice. Milan? Ha avuto una trasformazione importante. Credo che Ibrahimovic abbia fatto fare salto di qualità, e creato un ottimo gruppo”.

Recuperi importanti per la Champions

“Rientra Leiva, abbiamo gli effettivi di quella squadra che se la può giocar bene col Dortmund. Correa lo vorrei vedere più convinto, arriva in porta e non riesce a incidere. Ha grandi qualità, e gli manca questo per essere un grande. Immobile riesce in tutti i modi ad andare in gol, Correa non è mai convinto Luiz Felipe ti dà sicurezza, ha carattere, voglia e determinazione”.

