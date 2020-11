Tempo di lettura: < 1 minuto

LOPEZ LAZIO – Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio è intervenuto Antonio Lopez. L’ex biancoceleste ha ricordato Diego Armando Maradona prima di soffermarsi sui miglioramenti della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole.

Su Maradona

“Maradona? Non ci si stancherà mai di rivedere le sue giocate, è stato un genio del calcio. Peccato forse aver buttato la sua vita così, in troppi eccessi.”

La Lazio di Inzaghi

“Recuperare quasi tutti i giocatori è la notizia migliore per Inzaghi. Con lo Zenit ho visto una squadra spettacolare, come il gol di Immobile con cui hanno aperto le marcature. Con l’Udinese sarà un match comunque da non sottovalutare, i friulani hanno qualche buona individualità come De Paul, ma i valori tecnici dei capitolini sono ben altri rispetto a quelli dei bianconeri. Dopo il ko di Genova i biancocelesti hanno cambiato marcia e mentalità. La strada intrapresa ora è finalmente quella giusta ”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.