CLAUDIO LOPEZ LAZIO – Si è chiusa sul punteggio di 0-0 la sfida valida per il recupero di dicembre tra Lazio e Verona. Oggi, ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio, Antonio Lopez. Queste le sue parole.

Antonio Lopez

“La partita contro l’Hellas Verona è stata difficile, come si pronosticava alla vigilia. La squadra di Juric gioca bene ed è organizzata, non è facile da battere. Mantiene ritmi alti ed ha sempre un’idea di gioco precisa. La Lazio è stata anche sfortunata, come testimoniano i pali, e la prova spenta di alcuni big come Immobile. Grande merito però agli avversari, che hanno tenuto bene il campo con personalità e marcato a uomo Ciro. I biancocelesti hanno fatto la propria partita, pagando purtroppo pali ed imprecisione. Può capitare, c’è poco da rimproverare alla stagione della squadra di Inzaghi“.

