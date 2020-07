Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO CHAMPIONS – Claudio Lotito festeggia il suo sedicesimo anniversario con la Lazio. Era il 19 luglio del 2004, infatti, quando il presidente prelevava la società salvandola dal fallimento. Da lì in poi una storia di odio e amore, fatta di alti e bassi con giocatori e tifosi. Anche tanti trofei conquistati sotto la sua gestione, ben 6.

Il regalo Champions

Quest’anno la sua squadra era partita con altri obiettivi per poi ritrovarsi in piena corsa Scudetto. La Champions, traguardo dichiarato ad inizio stagione, è ad un passo ma il presidente potrebbe non essere del tutto soddisfatto. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti, il patron biancoceleste si aspettava che la Lazio proseguisse sulla falsa riga del pre lockdown, continuando a lottare con la Juve per il titolo. Gli infortuni e le difficoltà imposte dalla rosa ristretta hanno influito, ma resta un po’ di deluscione.

