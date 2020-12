Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SENAD LULIC – La mancanza di Senad Lulic si fa sentire in casa Lazio. Il capitano ha un ruolo importante nello spogliatoio biancoceleste e la sua assenza pesa. Le problematiche fisiche lo tengono ormai fermo da un anno: il dolore alla caviglia sembra non voler cessare ed ora per l’eroe del 26 maggio è arrivata l’ultima chiamata.

Lulic, ultima chiamata

Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano biancoceleste a dicembre è stato sottoposto al terzo intervento alla caviglia sinistra per poi tornare a Formello. Dovrebbe rientrare a Roma insieme al resto del gruppo per la seduta di ripresa e quello sarà il momento della verità. La fascia sinistra ha bisogno di certezze e l’infortunio di Fares (stiramento al soleo), insieme all’adattamento di Marusic (unica pedina disponibile insieme a Djavan Anderson per quella fascia) potrebbero non bastare. Per questo motivo la società ha messo gli occhi su Biraghi, Domagoj Bradaric del Lille e Federico Ricca del Club Brugge.

