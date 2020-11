Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL – La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha fatto il giro del mondo in un lampo. Il Pibe De Oro, nella sua carriera, ha toccato picchi di calcio irripetibili e poco fa è arrivato l’omaggio del suo amico Pelè. Il fuoriclasse brasiliano ha ricordato il numero 10 argentino con un post su Instagram: “Notizia triste. Oggi ho perso un caro amico e il mondo ha perso una leggenda. Non posso dire altro. Spero che Dio regali alla sua famiglia la forza di reagire. Diego, spero che un giorno giocheremo insieme in cielo.”

