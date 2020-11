Tempo di lettura: < 1 minuto

MARADONA MORTE – È passato meno di un giorno ma il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Diego Maradona. Il ‘Diez’ ha lasciato ricordi indelebili nei cuori di ogni tifoso e, infatti, nelle ultime ore in tantissimi si stanno unendo al cordoglio per la scomparsa del più grande calciatore della storia. Tra video inediti del gol all’Inghilterra nel mondiale dell’86 e filmati privati del Maradona amico dei suoi ex compagni, spunta anche una piccola clip in cui si vede Il Pibe de Oro intento a cantare l’inno della Lazio.

