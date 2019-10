MAROCCHI LAZIO ATALANTA – Nella serata di ieri, la Lazio ha pareggiato per 3-3 contro l’Atalanta. L’ex calciatore ed ora commentatore sportivo, Giancarlo Marocchi ha parlato così degli episodi del match. Queste le sue parole.

Lazio-Atalanta

“Se stai dall’altra parte quando affronti l’Atalanta e vai sotto le cose sono due: o decidi di mollare e soccombere del tutto, oppure provi reagire. Per rialzare la testa ti devi disporre davanti alla difesa, fare muro e ripartire. Questo perché con centrocampisti di qualità come Luis Alberto e Milinkovic rischi di crollare sotto i colpi del centrocampo vivace di Gasperini. In questo la Lazio è stata brava”.

Lamentele Gasperini

“Comprendo le lamentele di Gasperini. Immobile è stato bravo a cercare il fallo, si mette sempre sulla traiettoria del difensore. Ai miei tempi avere un attaccante così era una fortuna”.