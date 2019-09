MIHAJLOVIC – Con quello che ha già fatto è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta. Sinisa Mihajlovic è riuscito a tornare sulla panchina del Bologna dopo il primo ciclo di terapia. Ma la guerra non è finita, c’è un secondo ciclo da affrontare.

GUERRIERO – Tutti lo hanno acclamato. La forza d’animo di quest’uomo ha lasciato tutti a bocca aperta e molti con qualche lacrima versata. Dopo aver affrontato le prime due giornate di Serie A riuscendo ad andare in panchina, Mihajlovic dovrà allontanarsi dal campo. Il secondo ciclo di terapia lo terrà bloccato in ospedale per un po’. Sicuramente seguirà i suoi in tv, come riporta Tuttosport, già dalla gara con il Brescia. L’augurio del mondo sportivo e non è quello di rivederlo presto a bordo campo.