LAZIO CONVOCAZIONI INZAGHI – Alle 20:45 a San Siro si giocherà Milan-Lazio per il posticipo dell’undicesima giornata di campionato. I rossonori dell’ex Pioli arrivano al match dopo una vittoria che ha ridato ossigeno all’ambiente, deluso per i cattivi risultati di questa stagione. La Lazio, dal canto suo, si è pienamente rilanciata verso il quarto posto che vale la Champions League. I biancocelesti puntano alla terza vittoria di fila per consolidare la striscia positiva delle ultime uscite. Intanto, a poche ore dal fischio di inizio, Inzaghi ha diramato la lista degli arruolati per la gara contro i diavoli.

Convocati

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile