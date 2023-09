Hysaj: "Gara sempre complicata. Se giochiamo il nostro calcio..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN LAZIO HYSAJ - Lazio e Milan stanno per scendere in campo per questo big match valido per la settima giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Radio e Dazn, ha parlato Elseid Hysaj per il pre partita. Ecco le sue parole

Milan - Lazio, le parole di Hysaj

Su Milan-Lazio

"Gara sempre complicata. in questo stadio abbiamo sempre avuto difficoltà, ma dobbiamo tirare fuori la grinta e la determinazione che abbiamo fatto vedere la scorsa partita"

A differenza del passato a san Siro

"Se giochiamo il nostro calcio sicuramente li metti in difficoltà. Poi sa che anche loro sono una bella squadra, di ripartenze, dobbiamo stare molto attenti e concentrati su questo".

La vittoria contro il Torino

"Ci aiuta la vittoria contro il Torino, siamo in un momento difficile. Facendo risultato e vincendo ci aiuterà ad uscire il prima possibile da questo momento".

Hysaj a Dazn

"Il Milan ha una grande squadra e grandi giocatori, ma si sa pure che in certe partite siamo riusciti a metterli in difficoltà e quindi dobbiamo pensare a essere sempre concentrati e a non concedere spazi ai giocatori che hanno davanti.

Come sta la Lazio di testa?

"Oggi spero bene, perché ci serve una grande testa. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi, oggi è importantissima".