Sarri: "Immobile malconcio. Oggi mi aspetto conferme"

MILAN LAZIO SARRI - Lazio e Milan stanno per scendere in campo per questo big match valido per la settima giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn, ha parlato il mister Maurizio Sarri per il pre partita. Ecco le sue parole

Milan - Lazio, le parole di Maurizio Sarri

Scelte di formazione

"Guendouzi - Vecino normale avvicendamento. Immobile è uscito malconcio dalla partita contro il Torino. Nella riunione tra giocatore, allenatore e medico si è deciso che verrà impiegato solo in caso di necessità"

Sul match

"Mi aspetto conferme ma è chiaro che è un campo difficile, una squadra forte, sarebbe importante anche soffrire e rimanere in partita"

Sui giocatori

"Cerchiamo di allenare la testa, è chiaro che il contatto giocatori allenatori è giornaliero"