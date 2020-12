Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN LAZIO MALDINI – La Lazio è pronta a scendere in campo contro il Milan nella quattordicesima giornata di Serie A. Il big match sarà l’ultimo del 2020. Ai microfoni di Dazn ha parlato Paolo Maldini. Di seguito le dichiarazioni del direttore tecnico rossonero.

Maldini sul Milan e Gomez

“Da un anno a questa parte è cambiato tanto, anche se dei segnali c’erano stati anche prima. Dopo abbiamo fatto bene, ma gli alti e bassi ci sono stati. Sapevamo che la strada intrapresa era quella giusta. Coi giovani bisogna avere pazienza. Adesso siamo primi in classifica, ma non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di arrivare tra le prime quattro. Essere in testa è una bella sensazione. Le altre squadre ci affrontano triplicando le forze. Gomez? Parlare di mercato adesso non è bello visto il momento delicato del giocatore e perché ad oggi non è sul mercato. In quel ruolo siamo coperti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.