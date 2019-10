SERIE A NAPOLI ATALANTA – È finito tra le polemiche il primo anticipo di giornata tra Napoli e Atalanta in scena al San Paolo valevole per la decima giornata di Serie A. L’Atalanta è riuscita a pareggiarla a pochi minuti dalla fine, ma il gol di Ilicic sarebbe arrivato dopo un contatto quantomeno dubbio in area dei bergamaschi tra Kjaer e Llorente, punibile secondo gli uomini di Ancelotti con un rigore.

La partita

Dopo una prima mezz’ora eccellente dei partenopei, che passano in vantaggio con un colpo di testa di Maksimovic al 16′, i nerazzurri iniziano a macinare gioco e trovano il gol con Freuler, al 41′, complice anche un grave errore di Meret. Nella ripresa è il Napoli ad avere in mano il pallino del gioco, ma gli uomini di Gasperini si rendono spesso pericolosi in ripartenza. È Milik, imbeccato da una gran palla di Fabian Ruiz, a riportare avanti gli azzurri al 71′. L’Atalanta sembra non averne più e Ruiz avrebbe anche l’occasione di chiudere la partita, ma la sciupa malamente. Nel finale, poi, la svolta: contatto in area bergamasca con Llorente che viene atterrato, per l’arbitro è tutto regolare e sul ribaltamento di fronte Ilicic pareggia il match. Si chiude tra le polemiche una partita che non smuove la classifica.