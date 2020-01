Tempo di lettura: < 1 minuto

GATTUSO CONFERENZA NAPOLI – Al termine della partita fra Napoli e Fiorentina vinta dai viola per 2-0, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky.

Le parole di Gattuso

“C’è preoccupazione da parte mia. La squadra ha sbagliato tutto quello che avevamo preparato in settimana. Gli abbiamo fatto il solletico agli avversari. Ci manca il furore agonistico. Bisogna riflettere bene su dove vogliamo andare. Oggi abbiamo toccato il fondo. Il primo responsabile è l’allenatore. Per uscire da questa situazione non basta la tecnica, serve la cattiveria”.

Il ritiro

Gattuso ai microfoni di Sky ha annunciato che la squadra tornerà in ritiro: “Dobbiamo guardarci in faccia e parlare. Andremo in ritiro. La decisione è stata presa insieme ai giocatori”.