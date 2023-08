Marcolin: "La Lazio è partita male, deve trovare ritmo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO MARCOLIN INTERVISTA - Dario Marcolin, doppio ex di Lazio e Napoli, ha espresso in un'intervista la sua opinione su come arrivano le due squadre al big match di Serie A.

Marcolin: "Il Napoli può mandare la Lazio a -9"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Dario Marcolin a Vikonos Web Radio:"La Lazio è partita male e deve trovare il ritmo velocemente, per otto anni ha giocato con Milinkovic-Savic ed il centrocampo è l’anima della squadra, ovviamente per il Napoli è una grande occasione per restare a punteggio pieno e mandare la Lazio a -9. Anche il Milan, contro la Roma, ha la stessa opportunità: quest’anno le romane sono partite in ritardo".