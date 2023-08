Raffaele Sergio: "La Lazio non riesce a trovare gli equilibri giusti. Napoli favorito..."

Tempo di lettura: 2 minuti

NAPOLI LAZIO SERGIO INTERVISTA - Primo big match dell'anno per la Lazio, che si sposta al Maradona per affrontare il nuovo Napoli di Rudi Garcia. Il doppio ex Raffaele Sergio è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews.eu per parlare proprio del match, rievocando anche alcuni ricordi.

ESCLUSIVA LN | Le parole di Raffaele Sergio

Partiamo dal passato: quali sono i tuoi ricordi con la maglia della Lazio? C’è un momento che rievochi con più piacere?

"Io alla Lazio devo tutto, mi ha preso in Serie C e mi ha fatto giocare in A. Ho ricordi straordinari, su tutti il mio esordio che è sicuramente sempre impresso nella mia mente".

Sul Napoli, invece: che emozione è stata vestire la maglia azzurra? Com’è stato l’esordio nel vecchio San Paolo?

"Essendo campano, giocare nel Napoli era il mio sogno. Purtroppo devo dire di essere arrivato nel momento sbagliato. La piazza però è straordinaria".

La Lazio è partita molto male con due sconfitte. Come ti spieghi questo inizio?

"È un momento delicato per la Lazio, non riesce a trovare gli equilibri giusti. Sono convinto però che riuscirà a superare questo periodo".

Il Napoli ha ritrovato le sue certezze. Possono davvero vincere di nuovo lo scudetto? Garcia è l’uomo giusto?

"Si, il Napoli sta andando molto bene, è una squadra molto forte. Ha buone possibilità di rivincere lo scudetto".

La difesa della Lazio ultimamente sta facendo acqua da tutte le parti. Cosa sta mancando al reparto? Lazzari è ancora un giocatore valido?

"La Lazio l'ho vista senza 'cazzimma' di vincere, deve ritrovare l’umiltà giusta. Lazzari secondo me è un ottimo giocatore da tenere in grande considerazione".

Riguardo Di Lorenzo, in gol contro il Sassuolo. È il terzino più forte del campionato? Quanto è importante per il Napoli?

"Di Lorenzo è un giocatore super, il numero uno oltre che come giocatore anche come capitano e leader straordinario".

Napoli e Lazio hanno situazioni diverse in campionato. Che partita si aspetta? C’è un favorito?

"Per me è favorito il Napoli, ma la partita sarà comunque equilibrata".

Andrea Castellano