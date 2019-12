Tempo di lettura: < 1 minuto

NESTI LAZIO JUVENTUS – Nella serata di ieri la Lazio ha sconfitto per 3-1 la Juventus. Il giornalista Carlo Nesti ha commentato così il match dell’Olimpico ai microfoni di Radio Sportiva.



Lazio-Juventus

“La vittoria della Lazio è meritata. La Juventus non mi era dispiaciuta nel primo tempo, aveva imposto il suo possesso palla realizzando una seria di combinazioni interessanti a centrocampo e creando occasioni. Nel secondo tempo la partita ha cambiato completamente faccia. La vena della Juventus si è inaridita, la squadra non ha reagito. Si è vista tutta la grande capacità della Lazio nei capovolgimenti di fronte. La sconfitta di ieri sera della Juventus è pesante, il momento dei bianconeri molto difficile. La Lazio è la miglior squadra d’Italia nel gioco di rimessa”.

Sarri Inzaghi

“Inzaghi era uno dei papabili per la panchina della Juventus questa estate, ma i bianconeri hanno preferito svoltare verso un allenatore ‘giochista’ come Sarri. La Juventus pensava che la fase di apprendimento dei metodi di Sarri fosse più rapida. L’Inter è davanti ai bianconeri perché è più avanti nell’apprendimento dei metodi di Conte”.

Meriti Lazio

“La classifica parla in maniera chiara. La Lazio di questo periodo si candida ad un ruolo molto importante. E’ una squadra completa che a me è sempre piaciuta molto. Inzaghi non è un tecnico che vuole per forza imporre un certo tipo di marchio, sfrutta al meglio le individualità creando un collettivo molto scaltro”.