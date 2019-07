CALCIOMERCATO BADELJ LAZIO – Il ritiro di Auronzo ha iniziato a delineare quali potrebbero essere le gerarchie nella Lazio della prossima stagione. A centrocampo la regia sarà affidata a Lucas Leiva mentre Danilo Cataldi sembra aver ereditato il ruolo di suo vice a scapito di Milan Badelj. Il croato, arrivato da svincolato la passata estate, è ai margini delle rotazioni e potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta importante.

IL GENOA SU BADELJ – Le piste che portano a Bordeaux e Fiorentina si sono raffreddate negli ultimi giorni ma, stando a quanto riportato dalla Repubblica, ci sarebbe un’altra pretendente. Il Genoa di mister Andreazzoli avrebbe puntato Badelj come rinforzo per la mediana. Il vice Campione del Mondo piace al tecnico ma non sarebbe la prima scelta dei rossoblù. L’obiettivo primario è infatti Lucas Biglia, ex capitano della Lazio ed attualmente al Milan. Se la trattativa con i rossoneri dovesse sfumare, il Genoa si presenterebbe a Formello con un’offerta per Badelj.