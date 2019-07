LAZIO JONY – Lo sceicco Al Thany, proprietario del Malaga, ha alzato la voce: “Penso che Jony abbia fatto un grosso errore, io non ho firmato alcun contratto. E spero per il giocatore che tutto questo si risolva”. La sua sfuriata non avrà però conseguenze. La Lazio e Jony, come riporta il Corriere dello Sport, hanno infatti un accordo da tempo. Il Malaga si è infuriato per un motivo semplice: la squadra ha fallito il ritorno in Liga, resterà in Segunda Division e la clausola che ha permesso all’esterno spagnolo di liberarsi non farà incassare niente al club. La perdita dal punto di vista economico, per una società che non naviga in acque limpide, è consistente.

Lazio, Jony potrebbe anche aver già svolto le visite

JONY PARAMETRO ZERO – Jony è già sbarcato a Roma ed è stato già immortalato con la sciarpa della Lazio. Ieri mattina verso le 7,30 era in Paideia per le visite mediche ma sul suo conto non si è saputo più nulla. Non è escluso che abbia già effettuato ìi controlli di rito lontano da occhi indiscreti. La corsia di sinistra della Lazio ad Auronzo di Cadore è in piena emergenza: Durmisi non è stato convocato inizialmente e il ds Tare sta cercando acquirenti per lui. Con Jony in attesa, anche Lukaku è ancora fermo ai box per l’infortunio. Il capitano Lulic è l’unica arma al momento disponibile per il 3-5-2 di Inzaghi.

I colpi a parametro zero del ds Tare

Jony è il secondo colpo a parametro zero di Tare in questa sessione di mercato. Prima dell’esterno infatti è arrivato nella Capitale Bobby Adekanye, classe ’99 ex Liverpool. Anche il club inglese, come il Malaga, non ha accettato la perdita in termini economici ed ha avanzato alla Fifa una richiesta disciplinare. Il Liverpool parla di “violazioni delle norme internazionali” contestando i tempi dell’operazione. La Lazio, sempre se sarà necessario, è pronta a difendersi. Il mercato è un ruota e gira per tutti: il presidente e Tare, dopo aver perso Stefan De Vrij a parametro zero stanno cercando adesso di ripagare gli altri club con la stessa moneta.