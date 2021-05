Parma, out Gervinho: il comunicato del club

- Advertisement -

LAZIO PARMA – A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Parma, i ducali hanno comunicato l’assenza di Gervinho. L’attaccante dunque non farà parte del match, come indica il comunicato: “Gervinho, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio. Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré”.