Pescara, Zeman dimesso: ecco quando può tornare ad allenare

PESCARA ZEMAN DIMESSO - Ottime notizie per Zdenek Zeman. L'allenatore del Pescara è stato dimesso oggi, venerdì 15 dicembre 2023, dalla clinica in cui era stato ricoverato. Ecco quando potrebbe tornare a dirigere gli allenamenti.

Zeman dimesso, da domani potrebbe tornare al centro d'allenamento del Pescara

Secondo quanto riporta Pecarasport24.it, dopo essere stato dimesso in seguito alla lieve ischemia accusata, Zeman domani potrebbe già tornare al centro sportivo del Pescara. Niente direzione o previsioni per il ritorno in panchina, il tecnico boemo si presenterebbe solo per fare visita ai suoi ragazzi. Bisognerà attendere l'ok definitivo del medici per rivederlo a dirigere la squadra.