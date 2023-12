Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER - Buone notizie in Casa Inter. In vista della gara di domenica 17 dicembre contro la Lazio, Simone Inzaghi ha recuperato Benjamin Pavard, tornatosi ad allenare in gruppo questa mattina dopo essere rimasto fuori per un infortunio al ginocchio. Il difensore francese va verso la convocazione per il match dell'Olimpico, anche se probabilmente il tecnico dei nerazzurri non lo schiererà in campo.