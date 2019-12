Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER PRIMAVERA – La Lazio Primavera non sa più vincere. In casa contro l’Inter arriva la settima sconfitta nelle ultime otto gare disputate. Gli unici tre punti per gli uomini di Menichini sono arrivati nel derby vinto contro la Roma. Al campo Fersini, i nerazzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Fonseca e Vergani. Piange la classifica per i giovani biancocelesti che adesso sono a un solo punto dalla zona play-out.



Primavera 1 TIM 2019-2020, 11ª giornata

Sabato 7 dicembre 2019, ore 11:00

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Lazio – Inter 0-2

Reti: 56′ Fonseca (I), 76′ Vergani (I)

LAZIO (4-3-3): Alia; De Angelis, Armini, Franco, Ndrecka; Shehu, Bertini, Falbo; Anderson, Zilli, Moro. A disp.: Peruzzi, Marocco, Moschini, Petricca, Bianchi, Czyz, Shoti, Cesaroni, Russo, Cerbara, Nimmermeer, Francucci. All.: Leonardo Menichini.

INTER (3-5-2): Stankovic; Youte, Cortinovis, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Squizzato, Schirò, Burgio; Mulattieri, Fonseca. A disp.: Tonini, Vaghi, Ntube, Colombini, Boscolo, Attys, Oristanio, Gnonto, Vergani. All.: Armando Madonna



Arbitro: Federico Longo (sez.Paola)

Assistenti: Gabriele Nuzzi – Dario Garzelli