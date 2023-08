Tempo di lettura: 3 minuti

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A GIORNATA 1 - Sta per iniziare la Serie A 2023/24! Finiti i preparativi delle squadre, il calciomercato passa in secondo piano e si torna a parlare del campo. Ecco tutte le probabili formazioni per la prima giornata del massimo campionato italiano.

Probabili formazioni Serie A 2023/24: giornata 1

Le probabili formazioni di Empoli - Verona

Per la prima giornata della nuova Serie A si affrontano Empoli e Verona al Castellani. Conferme e novità per gli azzurri, che hanno blindato Baldanzi e venduto Parisi. I gialloblu, invece, trovano la qualità di Mboula e Ngonge sulla trequarti.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Caputo. All.: Zanetti.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Magnani, Coppola, Cabal; Hongla, Duda; Mboula, Ngonge, Doig; Djuric. All.: Baroni.

Le probabili formazioni di Frosinone - Napoli

Esordio a Frosinone per i campioni d'Italia della scorsa Serie A. I ciociari di Di Francesco proveranno a rovinare il ritorno di Rudi Garcia nel massimo campionato italiano.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All.: Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rraahmani, Oliveira; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia.

Le probabili formazioni di Genoa - Fiorentina

Dopo un solo anno di Purgatorio, torna in Serie A il Genoa. Al Ferraris arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano, cambiata radicalmente dopo la sconfitta in finale di Conference League lo scorso giugno.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vasquez, Vogliacco, Dragusin; Hefti, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Arhtur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All.: Italiano.

Le probabili formazioni di Inter - Monza

La prima sfida ufficiale da vice campioni d'Europa, per l'Inter, e senza Silvio Berlusconi per il Monza. Ci sono tanti nerazzurri nella formazione 2023/24 di Palladino. Sembra quasi un derby: attenzione al più classico dei gol dell'ex, come ha già fatto Caldirola lo scorso anno.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, D'Ambrosio; Mota Carvalho; Colpani, Maric. All.: Palladino.

Le probabili formazioni di Sassuolo - Atalanta

Il Sassuolo apre il suo campionato in casa contro la nuova Atalanta di Giampiero Gasperini. Tanti cambi e tante conferme per entrambe, ma adesso è il momento di far parlare il campo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Scamacca, Lookman. All.: Gasperini.

Le probabili formazioni di Roma - Salernitana

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, la Roma apre il suo campionato in casa contro la Salernitana. In panchina confermati Mourinho e Paulo Sousa. I volti nuovi sono in campo, su tutti Aouar.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Bove, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. All.: Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All.: Sousa.

Le probabili formazioni di Lecce - Lazio

Le probabili formazioni di Udinese - Juventus

Derby bianconero alla Dacia Arena. L'Udinese, orfano di Udogie, tenta subito di mettere i bastoni fra le ruote a Massimiliano Allegri, confermato in panchina nonostante i dissapori della tifoseria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. All.: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

Le probabili formazioni di Torino - Cagliari

Ecco anche il ritorno del Cagliari in Serie A! A dargli il benvenuto c'è il Torino di Ivan Juric, che ha trattenuto pedine importanti e fatto investimenti per provare ad agguantare l'Europa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic, Sanabria. All.: Juric.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Luvumbo. All.: Ranieri.

Le probabili formazioni di Bologna - Milan

Senza Tonali ma con una formazione totalmente inedita: è un Milan mai visto per la prima giornata di campionato. Al Dall'Ara lo aspetta il Bologna di Thiago Motta, grande rivelazione dell'ultima Serie A.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Corazza; Aebischer, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye, Zirkzee. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Andrea Castellano