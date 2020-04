Tempo di lettura: < 1 minuto

PROTO LAZIO – Il portiere della Lazio Silvio Proto ha rilasciato a Sudpress alcune dichiarazioni importanti circa la sua carriera. Il 36enne ha il contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2021. Ecco le sue parole.

Le parole di Proto

“Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera. Alla mia età, non posso immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop. Non è un problema di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane. Ho perso enormemente la forza nelle gambe”.

