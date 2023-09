"Dammi un abbraccio": Provedel incontra il piccolo tifoso della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROVEDEL TIFOSO LAZIO - Lo sguardo felice e la timidezza che straborda. È contento Massimo, non riesce a nascondere l'emozione. "Anch'io ho giocato al Tor Tre Teste" rivela a Luca Pellegrini. Ma dalla maglia verde che indossa, quella del portiere, è facile capire il suo idolo: Ivan Provedel. E il portiere della Lazio arriva, abbraccia il piccolo tifoso e gli chiede: "Come stai? Dammi un abbraccio". Massimo non se lo fa ripetere due volte. Poi è tempo di regali. La pallina autografata della Champions League, i guantoni del numero uno biancoceleste, e la maglia. Infine, un altro lungo e caloroso abbraccio.

Un piccolo tifoso e l'idolo Provedel: il video della Lazio

