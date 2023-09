Un titolare del Milan salta la Lazio: la spiegazione di Pioli

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO KRUNIC MILAN LAZIO - Si è da poco chiuso un sabato di calcio italiano che ha visto protagoniste Lazio e Milan. Biancocelesti e rossoneri saranno avversari settimana prossima, in un altro big match tutto da vivere. Una partita alla quale, però, non prenderà parte Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, come confermato da Stefano Pioli a Dazn, ha rimediato un infortunio nella sfida all'Hellas Verona e per un po' di tempo dovrà stare ai box.

Infortunio Krunic: le parole di Pioli in vista di Milan - Lazio

"Krunic purtroppo ha accusato un problema muscolare. Non so per quanto starà fuori ma abbiamo due diverse soluzioni in quel ruolo, ovvero Reijnders e Adli. Giocheremo mercoledì e sabato. Poi ancora martedì e sabato. Avremo bisogno di tutti e tutti avranno le loro opportunità".

