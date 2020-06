Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI ATALANTA – Vigilia di Atalanta-Lazio, per i due tecnici è tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del big match di domani, al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini ha già disputato una partita ma deve fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. A preoccupare maggiormente il tecnico orobico è Josip Ilicic. Lo sloveno ha saltato l’incontro con il Sassuolo per una distorsione alla caviglia destra e resta in dubbio. Ieri ha svolto lavoro differenziato, ma solo la rifinitura di oggi potrà aiutare il tecnico a stabilire se sarà convocabile o meno. L’ipotesi più probabile, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è quella di un impiego part-time, partendo dalla panchina. Al suo posto, alle spalle di Gomez e Zapata, potrebbe giocare titolare Malinovsky vista l’assenza di Pasalic, squalificato.

