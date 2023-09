QUI FORMELLO, allenamento di ripresa per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- La Lazio, dopo due giorni di riposo, si è riunita a Formello per l'allenamento delle 17. Ecco come è andato l'allenamento, concentrato su lavoro tattico.

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio ha iniziato l'allenamento odierno con il consueto lavoro di riscaldamento e attivazione muscolare. Una volta conclusa la fase iniziale della seduta i ragazzi di Mister Sarri hanno svolto un ampio lavoro tattico.

L'allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto, decisa da Guendouzi.

Rientrano in gruppo Pedro e Vecino, a disposizione per la Juventus. Ancora out Pellegrini, che dovrebbe aggregarsi domani. Per mercoledì e giovedì è previsto il ritorno a Formello di tutti i nazionali.

Martino Cardani