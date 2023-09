Si ferma Chiesa, out per Juventus-Lazio? La situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

CHIESA INFORTUNIO JUVENTUS LAZIO- Le notizie riportate da Calciomercato.com lasciano aperto un grande dubbio sulla presenza di Federico Chiesa contro la Lazio. L'esterno della Juventus, infatti, si è sottoposto a risonanza magnetica, risultata negativa.

Nulla di troppo grave per il 7 bianconero che, comunque, salterà la Nazionale. Difficile, ma non impossibile, vederlo in campo contro la Prima Squadra della Capitale, a causa di questo lieve infortunio.

La sua assenza potrebbe portare Allegri a scegliere due punte (Milik al fianco di Vlahovic) o inserire un esterno puro a centrocampo (Kostic?).

Seguiranno aggiornamenti.