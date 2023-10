QUI FORMELLO - Immobile in gruppo, ansia Provedel

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Torna in gruppo Immobile, manca Provedel. Il portiere è alle prese con una botta. Mister Sarri, a Formello, prova a sciogliere i dubbi di formazione contro il Sassuolo. Ecco le ultime con il Qui Formello di oggi, 19 ottobre 2023.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento di oggi della Lazio

Una preoccupazione che rientra, una che si intensifica. Se, infatti, Ciro Immobile ha partecipato all'allenamento della squadra in gruppo, Provedel si è allenato a parte. Con il preparatore Nenci. Il motivo? Una botta rimediata a San Siro contro il Milan e ancora non completamente assorbita, anche perché l'estremo difensore si era sacrificato contro Celtic e Atalanta. Dovrebbe farcela per il Sassuolo ma, in caso di forfait, sono pronti sia Sepe che Mandas.

Riaggregato alla squadra anche Marusic, tornato dalla sua esperienza in nazionale. Mancava Vecino, che deve smaltire il lungo viaggio dall'Uruguay.

Domattina la rifinitura, oggi tanta tattica in vista delle scelte da prendere per la trasferta in Emilia.

Martino Cardani