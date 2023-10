Lazio Women, parla Adriana Gomes: "Moraca? Un fenomeno"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GOMES INTERVISTA LAZIO WOMEN- Adriana Gomes, che milita nella Lazio Women prima in classifica nella Serie B femminile, ha rilasciato un'intervista a Be.Pi TV, nella quale ha parlato della compagna di squadra Moraca. Ecco le sue parole.

Le parole di Adriana Gomes sulla Lazio Women

Gomes su Moraca

"Moraca è un fenomeno, sono veramente molto molto contenta per lei, perché ha passato un periodo difficile e mi fa molto piacere che abbia fatto gol. Alla fine per me lei è un fenomeno".

Gomes sulla Lazio Women

"Era importante vincere e convincere col Bologna e penso che l’abbiamo fatto. Abbiamo giocato molto bene di squadra e alla fine ci godiamo la quarta vittoria su quattro. Stiamo facendo un grande lavoro col mister da almeno tre mesi. Sono sicura che mese dopo, settimana dopo settimana giocheremo ancora meglio, è un processo e stiamo crescendo".