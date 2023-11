QUI FORMELLO, doppia seduta per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Doppia seduta di allenamento oggi, 21 novembre 2023, per la Lazio di Maurizio Sarri. O, almeno, per quei giocatori rimasti a Roma e non volati a rappresentare le proprie squadre nazionali. Dopo gli impegni internazionali si riparte con un vero tour de force fino alla fine dell'anno solare: ecco come si sono allenati oggi i biancocelesti nel Qui Formello di giornata.

Seduta pomeridiana

Dopo la pausa per il pranzo e un po' di riposo nel pomeriggio la squadra si è ritrovata in campo alle 17.00.

Dopo il lavoro di riscaldamento e attivazione muscolare i ragazzi biancocelesti hanno lavorato, collettivamente, sul potenziamento della forza, fondamentale sempre più importante nella definizione del fisico di un calciatore moderno.

A concludere la seduta del meriggio e il piano giornaliero la consueta partitella a campo ridotto.

In attesa del rientro di tutti gli effettivi, la Lazio inizia a pensare agli impegni ormai imminenti.

Seduta mattutina

La Lazio si è ritrovata alle 10.00 in campo, per iniziare la prima delle due sedute odierne. Gli uomini di "Mau", decimati dalle assenze per gli impegni delle nazionali, hanno svolto un lungo lavoro atletico, inizialmente in gruppo, poi diviso tra difensori e centrocampisti\attaccanti.

Tanta benzina da mettere nel serbatoio in vista dei numerosi impegni ravvicinati da qui alla fine del 2023.

Martino Cardani